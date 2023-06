Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Diebstahl eines Mutterschafs und zweier Lämmer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft soll in der Nacht von Mittwoch, 14.06.2023, auf Donnerstag, 15.06.2023, einem Schäfer von einer Weide in der Badstraße in Glottertal ein Mutterschaf und zwei Lämmer entwendet haben.

Der Diebstahlschaden beträgt rund 350 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der betreffenden Weidezaun nicht beschädigt.

Der Polizeiposten Gundelfingen (Tel.: 0761/503659-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221) rund um die Uhr entgegen.

RFN/mw

