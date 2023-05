Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Grabschmuck/ Zeugenaufruf

Hinterweidenthal (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom Freitag, 05.05.2023, bis Donnerstag, 11.05.2023, von einem Grab des Friedhofs in Hinterweidenthal zwei bronzene Tauben. Diese waren im Grabstein fest verankert und wurden vermutlich durch erhöhten Kraftaufwand herausgerissen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. |pidn

