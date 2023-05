Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Horbach (ots)

In der Zeit vom 14.05.2023, 01:40 - 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Firmengelände einer Firma in Horbach, wo sie Kupfer im Wert von ca. 150.000-200.000 Euro entwendeten. Am Mittag des 14.05.23 konnte durch Kollegen der Polizeiautobahnstation Mendig ein Transporter (Sprinter) auf der A 61 festgestellt werden, welcher vermutlich auf Grund Überladung eine Fahrzeugpanne hatte. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Bei der Begutachtung des Fahrzeuges konnte im Laderaum eine größere Menge Kupfer aufgefunden werden. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Ermittlungen konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei dem Kupfer im Pannenfahrzeug um einen Teil des Diebesgutes aus Horbach handelte. Bereits im März dieses Jahres kam es zu einem Kupferdiebstahl in dieser Firma. Auf Grund der Menge des Diebesgutes kann davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut mit mehreren Transportfahrzeugen abtransportiert wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

