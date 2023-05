Feuerwehr Essen

FW-E: Kaminbrand in einem Einfamilienhaus - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen-Schonnebeck, Auf der Delle, 30.04.2023, 21:22 Uhr (ots)

Gestern Abend meldeten Nachbarn über den Notruf 112 in der Straße, Auf der Delle, erst eine starke Rauchentwicklung und im weiteren Verlauf Flammen aus einem Kamin. Die ersten Kräfte sahen beim Eintreffen einen massiven Funkenflug und Flammen aus dem Kamin steigen. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr auf das Brandereignis aufmerksam gemacht und aus dem Gebäude geführt, sie blieben unverletzt. Im Anschluss ging ein Trupp unter Atemschutz zur Kontrolle mit einer Wärmebildkamera in das Gebäude. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um den Kamin und die Dachfläche des Gebäudes zu kontrollieren. Das Brandgut wurde von den Einsatzkräften aus der Feuerstelle und der Revisionsklappe des Kamins entnommen und vor dem Gebäude mit einem Strahlrohr abgelöscht. Zeitgleich wurde der Kamin von einem weiteren Trupp unter Atemschutz über die Drehleiter gekehrt. Der mit alarmierte Bezirksschornsteinfeger kontrollierte im Anschluss den Kamin und nahm die Feuerstelle außer Betrieb. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kray sowie mehrerer Sonderfahrzeuge für rund 1,5 Stunden im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell