Pirmasens (ots) - Am 13.05.2023, gegen 19:50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Hintertür eines Mehrfamilienhauses in der Maler-Bürkel-Straße in 66954 Pirmasens beschädigt. Es wurden die in der Tür befindlichen Glaselemente durch die unbekannten Täter beschädigt. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen ...

