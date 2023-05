Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

In der Zeit zwischen dem 12.05.2023, 22:30 Uhr und dem 13.05.2023, 10:00 Uhr wurde der weiße Toyota Yaris einer 50-jährigen Geschädigten beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich mit einem Stein die Heckscheibe des Fahrzeuges. Der Toyota war in einer Hauseinfahrt Am Sommerwald in 66953 Pirmasens abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell