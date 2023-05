POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots) - Am 12.05.2023 ereignete sich in der Himmelsbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 8500 Euro entstand. Die 85-jährige Nutzerin eines Toyota Verso befuhr zusammen mit ihrer ebenfalls 85-jährigen Beifahrerin die Himmelsbergstraße in Fahrtrichtung Herzog-Wolfgang-Straße und kollidierte aus bisher nicht bekannten Gründen mit einem, in der Himmelsbergstraße ordnungsgemäß in Längsrichtung geparkten Seat Leon. Beide Frauen waren ...

