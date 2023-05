Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 12.05.2023 ereignete sich in der Himmelsbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 8500 Euro entstand. Die 85-jährige Nutzerin eines Toyota Verso befuhr zusammen mit ihrer ebenfalls 85-jährigen Beifahrerin die Himmelsbergstraße in Fahrtrichtung Herzog-Wolfgang-Straße und kollidierte aus bisher nicht bekannten Gründen mit einem, in der Himmelsbergstraße ordnungsgemäß in Längsrichtung geparkten Seat Leon. Beide Frauen waren zwar augenscheinlich nicht verletzt, wurden aber trotzdem prophylaktisch von Rettungskräften zwecks Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell