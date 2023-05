Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub

Rodalben (ots)

Am 11.05.2023, gegen 22:15 Uhr kam es in Rodalben, in der Haustelstraße zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes. Der Geschädigte war zu Fuß unterwegs als er im Park, unterhalb der St. Josef Kirche, von zwei unbekannten Männern überfallen wurde. Einer der Täter hätte ihn von hinten festgehalten und ihm einen unbekannten Gegenstand gegen die rechte Halsseite gedrückt, während der 2. Täter vor ihm stand und ihm unter Androhung von Gewalt seine Geldbörse mit dreistelligem Bargeldbetrag raubte. Danach sollte er sich auf den Boden legen, wobei die Täter ihn weiter verbal bedrohten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Stadtmitte. Der Geschädigte erlitt eine leicht blutende Verletzung an der rechten Wange und Halsseite. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, dunklere Hautfarbe, kräftig, Vollbart, deutsche Sprache mit Akzent. Täter 2: männlich, dunklere Hautfarbe, schmale Statur, ca. 180 cm, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover, deutsche Sprache mit Akzent. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell