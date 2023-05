POL-PDPS: Alkohol- und drogenbeeinflusste Fahrer

Pirmasens (ots) - Am 11.05.2023, in der Zeit von 17:55-18:18 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Zweibrücker Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 32-jährige Geschädigte stellte ihren PKW, einen roten Skoda, auf den dortigen, schräg verlaufenden Parkplätzen vor dem Eingangsbereich ab. Als sie zu ...

mehr