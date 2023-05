Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von sakralem Gegenstand

Lemberg (ots)

Im Zeitraum vom 08.05.2023, 10:00 Uhr bis 11.05.2023, 11:00 Uhr kam es auf dem Friedhof in Lemberg zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem Grab eine ca. 20 cm große Engelsfigur aus Bronze. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

