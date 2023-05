Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand nach vorherigen zivilrechtlichen Streitigkeiten

Zweibrücken (ots)

Am 12.05.2023 kam es um ca. 20:50 Uhr in einem asiatischen Restaurant in der Hauptstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Kunden und dem Verantwortlichen des Restaurants. Grund dafür war, dass der Verantwortliche des Restaurants die Bezahlart des Ehepaars nicht akzeptierte. Wegen der folgenden Unstimmigkeiten wurde daraufhin die Polizei verständigt. Der 44-jährige Mann entschied sich vor dem Eintreffen der Polizei, einen Geldautomaten aufzusuchen, dort Geld abzuheben um dann seine Rechnung begleichen zu können. Seine 36-jährige Ehefrau verblieb in dieser Zeit im Restaurant. Die Frau weigerte sich gegenüber den Polizeibeamten, ihre Personalien anzugeben, weshalb sie nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. Währenddessen beleidigte die Frau mehrfach die Beamten und wollte sich entfernen, woran sie durch Festhalten gehindert wurde. Der zurückgekehrte Ehemann griff daraufhin einen der Beamten körperlich an. Das stark alkoholisierte und aggressive Ehepaar wurde letztendlich zu Boden gebracht. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hatte, wurde das Ehepaar nach erfolgter Personalienfeststellung nach Hause entlassen. Zuvor bedrohte der 44-jährige Mann noch einen der eingesetzten Beamten mit dem Tod. |PIZW

