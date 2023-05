POL-SBR-STADT: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit führt zur Ermittlung eines Unfallflüchtigen

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit führt zur Ermittlung eines Unfallflüchtigen

Saarbrücken - Saareguemines

Der guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt mit der Gendarmerie und der Police Nationale aus Sarreguemines ist es zu verdanken, dass der flüchtige Verursacher eines Verkehrsunfalles mit einem Verletzten in Hanweiler schon nach kurzer Zeit ermittelt werden konnte. Ein 51-jähriger Franzose aus Sarreguemines hatte am 11.04.2023 an einer Tankstelle einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein anderer Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Der Täter kollidierte beim zurücksetzen mit einem hinter ihm befindlichen Pkw und klemmte dessen Fahrer, welcher gerade ausgestiegen war, zwischen beiden Fahrzeugen ein. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin, ohne sich um den Verletzten sowie den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Geschädigte zog sich durch den Unfall erhebliche Verletzungen an den Beinen zu und musste stationär behandelt werden.

Die Videoüberwachung der Tankstelle zeichnete das Unfallgeschehen im Detail auf, so dass es den Ermittlern der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt schon nach kurzer Zeit möglich war, ihre französischen Kollegen in Sarreguemines im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ermittlungen zu ersuchen. Die dortigen Beamten konnten den Unfallverursacher zügig ermitteln. Hierbei stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug hatte er von einem Verwandten ausgeliehen. Dieses war nicht versichert. Ihn erwartet nun in Deutschland ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens ohne Versicherungsschutz. Gegen den Fahrzeughalter wurde ein gesondertes Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz eingeleitet.

