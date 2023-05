Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall nach Straßenverkehrsgefährdung mit verletztem Fußgänger

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, 30.04.2023, befuhr eine 28-jährige Frau aus Saarbrücken gegen 18:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Stengelstraße, Fahrtrichtung Wilhelm-Heinrich-Brücke. Im Kreuzungsbereich Stengelstraße/ Eisenbahnstraße überfuhr sie laut Zeugenaussagen hierbei zunächst die für sie rot geschaltete Lichtzeichenanlage und wendete ca. 30 m nach Passieren des Kreuzungsbereiches an einer vorgesehenen Wendemöglichkeit. Anschließend befuhr sie nun die Stengelstraße, Fahrtrichtung Heuduckstraße. Im Kreuzungsbereich Stengelstraße/ Eisenbahnstraße hielt sie zunächst an der rot geschalteten Lichtzeichenanlage. Plötzlich beschleunigte sie ihren PKW und fuhr über die für sie rot geschaltete Ampel in den o.g. Kreuzungsbereich hinein. Hier kollidierte sie mit dem Pkw eines 32-jährigen aus Neunkirchen, der zeitgleich den Kreuzungsbereich bei Grünlicht passierte. Durch den Zusammenprall schleuderte der PKW der 28-Jährigen nach links auf die dort befindliche Verkehrsinsel eines Fußgängerüberwegs, kollidierte dort mit einem Verkehrsschild und erfasste einen 31-jährigen Fußgänger aus Saarbrücken, der unmittelbar neben dem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel stand. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß multiple Prellungen. Er wurde in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert. Da Anzeichen einer alkoholbedingten Verkehrsteilnahme bestanden, wurde der Unfallverursacherin aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eine Blutprobe entnommen.

