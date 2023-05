Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 19-Jähriger fährt mit BMW auf der B51, Höhe Bübingen, in Leitplanke - Zeugenaufruf nach Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, 9. Mai 2023, kam es gegen 13:20 Uhr auf der B51 in Höhe Bübingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Mann die Kontrolle über seinen BMW verlor und in die Leitplanke fuhr. Nach Zeugenangaben wurde das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Fahrer aus Richtung Kleinblittersdorf kommend mit dem PKW auf der B51 unterwegs. Er verließ die B51 in Höhe Bübingen / Heuweg und wendete in der Industriestraße. Als der 19-jährige Fahrer wieder auf die B51 in Richtung Kleinblittersdorf auffuhr, verlor er im Einmündungsbereich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Fahrer und dessen ebenfalls 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An der Leitplanke und dem BMW entstand Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die durch die Fahrweise des Mannes konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 bei der PI Saarbrücken-Stadt oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell