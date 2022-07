Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug rollt davon

Bad Liebenstein (ots)

Der Wagen einer 24-Jährigen setzte sich Donnerstagnachmittag in der Ruhlaer Straße in Bad Liebenstein in unmittelbarer Nähe zum dortigen Sportplatz eigenständig in Bewegung, da der Hyundai nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert wurde. Das Fahrzeug rollte gegen ein Metallgeländer und wies selbst Beschädigungen in Höhe von ca. 2.000 Euro auf. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell