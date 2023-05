Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Durch gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr einen Verkehrsunfall verursacht

66130 Brebach-Fechingen, Provinzialstraße/Im Brühl (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht zum 01. Mai im Einmündungsbereich Provinzialstraße/Im Brühl, Brebach-Fechingen, ein mobiles Verkehrsschild von der dortigen Sperrfläche auf die Fahrbahn gestellt. Hierdurch kam es am Morgen des 01. Mai dann zu einem Verkehrsunfall und am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Wer Hinweise zu dem Verbringen des Verkehrsschildes auf die Fahrbahn machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell