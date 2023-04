Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unbekannter/Unbekannte beschädigt geparkten Pkw

Saarbrücken (ots)

In der Zeit zwischen dem 27. April, 18:00 Uhr und dem 28. April 2023, 06:30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Straße "Am Tummelplatz" in Alt-Saarbrücken geparkt. Der weiße Pkw wurde nach derzeitigem Kenntnisstand außen sowie im Fahrzeuginnenraum gewaltsam beschädigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

