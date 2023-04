Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durch Lkw-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am 25. April 2023 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der Westspange (B 268) in Saarbrücken in Fahrtrichtung Kreisverkehr Ludwigsberg ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lkw mit orangefarbenem Kran-Aufbau stieß beim Fahrstreifenwechsel mit dem Pkw des Geschädigten zusammen, an welchem Sachschaden entstand. Nach dem Anhalten wollte der 53-jährige Geschädigte an den Lkw herantreten. Der Fahrer fuhr mit seinem Lkw an, wobei der Geschädigte zu Fall kam und sich leicht verletzte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Kreisverkehr Ludwigsberg, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Lkw hatte nach hiesigem Kenntnisstand das Kreiskennzeichen der Stadt Karlsruhe. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

