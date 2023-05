POL-PDPS: Versuchte gefährliche Körperverletzung - Sachbeschädigung

Pirmasens (ots) - Am 13.05.2023 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Rohbau in der Moosbergstraße in 66954 Pirmasens. Bislang unbekannte Täter entwendeten Teile des vorhandenen Baugerüsts und verschafften sich anschließend, vermutlich auf der Gebäuderückseite, Zutritt zu dem frei zugänglichen Rohbau. Im Rohbau selbst wurde die Kellertür aufgehebelt und aus diesem wurde diverses hochwertiges Werkezeug entwendet. Der ...

