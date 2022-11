Polizei Düren

POL-DN: Fahrkartenautomat aufgebrochen

Niederzier/Düren (ots)

In Niederzier-Selhausen haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (16.11.2022) den Fahrkartenautomat am Bahnhof aufgebrochen. Auch am Bahnhof in Düren-Birkesdorf versuchten die Täter erneut ihr Glück - weiterhin erfolgslos.

Der oder die Täter hebelten den Automat in Selhausen gewaltsam auf. Zudem wurde vermutlich eine Flex eingesetzt. Die im Automat befindliche Geldkassette wurde entwendet. Die Täter machten damit Beute im unteren dreistelligen Eurobereich.

Auch am Bahnhof in Düren-Birkesdorf versuchten die Täter ihr Glück. Bereits in der Nacht zuvor waren sie hier zugange, wir berichteten. Die Täter öffneten zunächst an vier Laternen die Sicherungskästen, dann probierten sie erneut, den Fahrkartenautomat zu öffnen. Die Täter blieben jedoch erfolglos.

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise. Zeugen, die an einem der Bahnhöfe etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

