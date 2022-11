POL-DN: Pkw brennt vollständig aus

Düren (ots) - In Düren hat es in der Nacht von Montag (14.11.2022) auf Dienstag (15.11.2022) zwei Einbrüche gegeben. Eingebrochen wurde in einen Jugendtreff in der Stolzestraße sowie in ein Café in der Philippstraße. In der Stolzestraße in Düren haben Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Jugendzentrum verschafft. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeit nach Wertgegenständen. Ob und wie viel Beute sie machten ist unklar. Es entstand ein Sachschaden in ...

