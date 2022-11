Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren

Düren (ots)

In Düren hat es in der Nacht von Montag (14.11.2022) auf Dienstag (15.11.2022) zwei Einbrüche gegeben. Eingebrochen wurde in einen Jugendtreff in der Stolzestraße sowie in ein Café in der Philippstraße.

In der Stolzestraße in Düren haben Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Jugendzentrum verschafft. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeit nach Wertgegenständen. Ob und wie viel Beute sie machten ist unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Tatzeitraum lässt sich auf Montag 21:00 Uhr bis Dienstag 07:50 Uhr eingrenzen.

In der Philippstraße, ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag, verschafften sich Täter gewaltsamen Zugriff auf ein Café. Hierzu zerstörten sie ein Küchenfenster. Die Tatzeit lässt sich von Montag 18:00 Uhr bis Dienstag 07:00 Uhr in der Früh eingrenzen.

Zeugen die in den genannten Zeiträumen etwas Auffälliges bemerkt, haben melden sich bitte bei der Leitstelle der Polizei, unter der 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell