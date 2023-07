POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Einbruch in Spielothek

Polizeipräsidium Osthessen

Autokennzeichen gestohlen

Ebersburg. In der Bahnhofstraße im Ortsteil Schmalnau stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (20.07.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-PO 997 von einem blauen VW Passat. Das Auto stand auf einem Anwohnerparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Spielothek

Fulda. Eine Spielothek in der Straße "Peterstor" wurde in der Nacht zu Donnerstag (20.07.), zwischen 4.45 Uhr und 5.30 Uhr, zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen über eine Balkontür ins Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

