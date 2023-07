Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Rotenburg an der Fulda (ots)

Ein 29-jähriger Rotenburger fuhr am Donnerstagmittag (20.07.), in der Straße Obertor, mit seinem Ford Focus auf den Citroen Berlingo einer 39-jährigen Rotenburgerin auf, welche vor einer "rot" zeigenden Behelfsampel stand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Kirchner, POK

