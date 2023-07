Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Werkzeuge gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (19.07.) versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Weinstraße einzubrechen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Unbekannten unerkannt. Sie hinterließen etwa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Kirchheim. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (19.07.) ein Vorhängeschloss zum Bauhof in der Straße "Am Bahndamm" auf. Anschließend entwendeten die Täter eine Fadensense, zwei Laubbläser, eine Heckenschere, eine Motorsäge sowie einen Makita-Akkubohrschrauber und eine Makita-Akkuflex. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

