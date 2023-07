Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Unfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfall

Eichenzell. Eine 18-Jährige und eine 48-jährige Beifahrerin aus Schweden wurden bei einem Unfall am Montag (17.07.) leicht verletzt. Ein 22-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gegen 20.45 Uhr die Straße "Am Langen Acker" aus Richtung Rhönhof kommend und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen bei grün zeigender Ampel die dortige Kreuzung überqueren, um auf die A 66 in Richtung Kassel/Würzburg aufzufahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Ford-Fahrer, welcher die L 3307 aus Richtung Welkers kommend in Fahrtrichtung Eichenzell befuhr. Die beiden Personen im Toyota wurden mit leichten Verletzungen zur Überwachung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Unfallflucht

Fulda. Ein 24-jähriger Radfahrer aus Gersfeld wurde bei einem Unfall am Donnerstag (13.07.) leicht verletzt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem roten Kleintransporter, gegen 16.15 Uhr, die Michael-Henkel-Straße in absteigende Richtung und wollte dort nach aktuellem Kenntnisstand nach rechts in die Schumannstraße abbiegen. Hierzu hielt er zunächst verkehrsbedingt an. Der 24-jährige Radfahrer befuhr zeitgleich den Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung und wollte rechts an dem wartenden Kastenwagen vorbeifahren. Als der Kleintransporter dabei anfuhr und nach rechts abbog, wich der Radfahrer nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam hierbei zu Fall. Es kam zu keiner Berührung der beiden Unfallbeteiligten. Der Fahrer des Kastenwagens stieg anschließend aus dem Fahrzeug aus und kümmerte sich zunächst um den gestürzten Radfahrer. Er entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters kann als circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 185 Meter groß beschrieben werden. Er soll eine Brille sowie ein graues T-Shirt und eine Arbeitshose getragen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben sowie der Fahrer des Kleintransporters werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

