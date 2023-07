POL-OH: Versuchter Einbruch in Geschäft

Eichenzell (ots) - Zu einem derzeit hohen, jedoch noch nicht bezifferbaren Sachschaden an einem LKW samt Ladung kam es am Montag (17.07.), gg. 23.25 Uhr der durch einen Brand während der Betankung eines LKW auf dem sog. "Rhönhof" in Eichenzell-Welkers verursacht wurde. Ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Seligenstadt, der sich mit seinem LKW Gespann, auf dem Rhönhof in Eichenzell-Welkers befand, wollte auf der dortigen ...

mehr