Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Frontalzusammenstoß

Hofbieber. Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Frontalzusammenstoßes auf der L3174 am Freitag (14.07.), gegen 14 Uhr. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Mann aus Fulda mit seinem schwarzen VW Tiguan die Landstraße von Niederbieber kommend in Richtung Hofbieber und beabsichtigte dabei einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Als der VW-Fahrer zum Überholen ausscherte, kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit einem ihm entgegenkommenden 24-jährigen Fuldaer mit einem Audi A3. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kamen im angrenzenden Getreidefeld zum Stehen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Eine 60-jährige Beifahrerin im VW Tiguan erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Hilders

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rommerz. Am Freitag (14.07.), gegen 18 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem grünen Traktor samt Anhänger die Mühlenstraße in Richtung Neuhof. In Höhe der Hausnummer 4 touchierte der Fahrer aus noch unbekannter Ursache ein dort befindliches 30-Zonen-Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Traktorfahrer entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim. Am Sonntagmittag (16.07.), gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Grebenstein auf seinem Motorrad die B 83 aus Richtung Morschen kommend in Richtung Heinebach. Vor dem Kradfahrer fuhr nach aktuellem Kenntnisstand ein 60-jähriger Opel-Fahrer aus Baunatal in die gleiche Richtung und wollte nach links in die Straße "Im Boden" abbiegen. Der Kradfahrer bemerkte den bremsenden Pkw jedoch vermutlich zu spät und versuchte in der Folge noch nach links auszuweichen, um an dem Opel vorbeizufahren. Dabei fuhr er in die linke Seite des abbiegenden Fahrzeugs und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand zudem Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auffahrunfall

Heringen. Am Freitag (14.07.), gegen 12:30 Uhr, befuhren ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Dippach, eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal in dieser Reihenfolge hintereinander die Lengerser Straße aus Richtung Lergers kommen in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aufgrund eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs musste der 60-jährige Pkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen bis zum Stillstand abbremsen. Die 20-jährige Pkw-Fahrer bremste daraufhin ebenfalls zum Stillstand. Der 19-jährige Pkw-Fahrer schaffte es aus noch unklarer Ursache nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr der Pkw-Fahrerin hinten auf. Ihr Fahrzeug wurde in der Folge noch auf das Fahrzeug des 60-Jährigen geschoben. An den Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Das Fahrzeug des Fahrers aus Dippach war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und begab sich im Nachgang des Unfalls selbständig zu einem Arzt.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (16.07.), in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, stellte eine 47-jährige Pkw-Fahrerin ihren blauen Mercedes c 220 CDI auf einem öffentlichen Parkplatz an der Kreuzung Bismarckstraße/ Breitenstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen und weiße Lackanhaftungen an der hinteren Stoßstange ihres Pkws fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell