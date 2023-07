Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Autofelgen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Grebenhain. Am Samstagabend (15.07.), gegen 19.30 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Frau eine 31-jährige Dame aus dem Main-Kinzig-Kreis ins Gesicht. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befand sich die 31-Jährige gerade in der Waldstraße - im Bereich des Sportplatzes in Ilbeshausen-Hochwaldhausen - im Gespräch mit einem Mann, als die Unbekannte sie aus noch unklarer Ursache schlug. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täterin als auch der Mann in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Die Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autofelgen gestohlen

Alsfeld. Von insgesamt drei Fahrzeugen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.07.) auf einem Firmengelände in der Schwabenröder Straße zwölf Reifen samt Felgen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit dem Diebesgut im Wert von etwa 9.000 Euro in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell