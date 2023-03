POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (21.03.2023) in ein Einfamilienhaus an der Haußmannstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 19.15 Uhr und 23.15 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so in die Wohnung. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und verließen das Gebäude anschließend über die Terrassentüre in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ist ...

mehr