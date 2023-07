Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Bremerhaven rettet Entenfamilie vom Dach des Conference Centers Sail City

Bremerhaven (ots)

Ein Muttertier und sieben Küken konnten vom Dach des Conference Centers Sail City gerettet werden und wurden an der Geeste in ihrer natürlichen Umgebung in die Freiheit entlassen.

Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Bremerhaven wurde am heutigen Morgen durch die Integrierte Regionalleitstelle zu einem ungewöhnlichen Einsatz alarmiert. Mehrere Hotelgäste hatten den Sturz eines Entenkükens vom Dach des Conference Centers Sail City auf den Vorplatz beobachtet und dies einem Haustechniker des Gebäudes gemeldet, der daraufhin die 112 wählte.

Aufgrund der unklaren Zugänglichkeitssituation der Einsatzstelle wurden vorsorglich die Höhenretter entsendet. Im Rahmen der Erkundung vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich eine Entenmutter mit sieben weiteren Küken in der Mitte des Daches in unmittelbarer Nähe einiger Bienenkästen befand. Vermutlich hatte die Entenmutter hier ihren Nachwuchs ausgebrütet, welchem nun der Zugang zum ebenerdigen Wasser verwehrt war. Eines der Küken hatte sich in kindlichem Erkundungsdrang zu weit vorgewagt und war über die Dachkante gestürzt.

Die Entenfamilie konnte durch die Höhenretter kurzfristig mithilfe von Handschuhen, Decken und einer Transportkiste eingesammelt werden. Entenmutter und Nachwuchs wurden anschließend an die Geeste verbracht und dort im geschützten Uferbereich freigelassen.

