POL-OH: Diebstahl - Kennzeichen gestohlen - Kennzeichendiebstahl - Fahrrad entwendet

Diebstahl - Kennzeichen gestohlen - Kennzeichendiebstahl - Fahrrad entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Wildeck-Obersuhl. Eine an einem Einfamilienhaus in der Eisenacher Straße angebrachte Überwachungskamera stahl mindestens ein Unbekannter am Samstag (01.07.), gegen kurz nach Mitternacht. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 330 Euro. Der bislang unbekannte Täter trug nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen zur Tatzeit einen Kapuzenpullover, eine Trainingshose mit einem hellen Streifen und Sandalen. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Heringen. Das amtliche Kennzeichen HEF-MJ 25 eines Leichtkraftrades des Herstellers Betamotor stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.07.). Zur Tatzeit stand das Zweirad in der Straße "Am Biegenrain" in Herfa. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. In der Nacht zu Samstag (15.07.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-KR 225 eines blauen VW Golf. Zur Tatzeit stand das Auto in der Otto-Kraffke-Straße im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Bad Hersfeld. Aus einem Hinterhof in der Löhrgasse stahlen Unbekannte am Samstag (15.07.), zwischen 19.30 Uhr und 19.35 Uhr, ein dunkelgraues Zweirad der Marke Rockrider. Das 21-Gang und 27,5 Zoll Fahrrad hat einen Wert von circa 240 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

