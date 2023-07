Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Niederaula (ots)

Am Samstag (15.07.), zwischen 16.40 Uhr und 17 Uhr, parkte ein 26-jähriger Kirchheimer seinen PKW VW Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Während der Abwesenheit des Besitzers wurde das Fahrzeug von einem anderen Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW VW Golf entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld, Kemmler, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell