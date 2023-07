Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Philippsthal- Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Samstagabend, 21:25 Uhr, wurde ein 34-jähriger Rollerfahrer (sog. Kleinkraftrad) aus dem Wartburgkreis auf der Wiesenstraße durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Bad Hersfeld angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Verkehrsteilnehmer nach dem Konsum von Cannabisprodukten unter dem Einfluss berauschender Mittel (hier: THC) stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und einer Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet. Ihn erwartet nach einer angeordneten Blutentnahme eine hohe Geldbuße sowie ein Fahrverbot.

Bad Hersfeld- Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstagabend, 23:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Seilerweg/Dippelstraße/Bahnhofstraße zum Zusammenstoß zweier PKW. Eine 27-jährige Hersfelderin wollte von der Bahnhofstraße aus nach rechts in den Seilerweg einbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, welche sich bereits auf dem Seilerweg befand und diesen in Richtung Klinikum befuhr. Der Gesamtschaden wird auf 2000,- Euro geschätzt.

Hauneck/Sieglos/B27- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntagmorgen, 00:40 Uhr, kam es auf der B27 auf Höhe Sieglos zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld fuhr in Richtung Fulda und übersah den vor ihm auf einem Kleinkraftrad (Roller) fahrenden 27-Jährigen aus Hauneck. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Rollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1400,- Euro geschätzt.

Polizeistation Bad Hersfeld, Henkel, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell