POL-OH: Wellensittich in 36093 Künzell zugeflogen

Wer vermisst seinen Wellensittich im Bereich von 36093 Künzell?

Am Abend hat eine aufmerksame junge Frau aus Künzell-Dirlos einen Wellensittich in ihrem Garten entdeckt und den Ausreißer glücklicherweise auch einfangen können. Die Polizei sucht jetzt die Besitzer des ausgesprochen zutraulichen Wellensittichs, der sich mittlerweile in sachkundigen Händen befindet. Der ausgehungerte kleine Kerl hat zunächst ausgiebig Hirse gefressen und wartet jetzt auf die Abholung seiner Besitzer. Bilder des kleinen Papageis sind in der Anlage beigefügt. Wer diesen Vogel vermisst, kann sich mit der Polizei in Fulda (Tel. 0661 - 105-0) in Verbindung setzen!

