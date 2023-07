LPI-G: Brand in Wetzdorf

Gera (ots) - Gera: Aufgrund eines gemeldeten Waldbrandes Am Sportplatz in Gera-Langenberg rückten gestern Abend (09.07.2023) gegen 18:30 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort konnten drei kleinere, brennende Waldflächen festgestellt werden. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt nun zur Brandentstehung. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

