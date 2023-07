LPI-G: Drei Waldflächen in Brand

Altenburg (ots) - Am 09.07.2023, im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter, vom Zeltplatz in Pahna, zwei angeschlossene E-Bikes im Wert von ca. 5.000 Euro. Die beiden Räder waren an der Rückseite eines Wohnmobiles gesichert abgestellt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0176742/2023 und nimmt unter Tel. 03447 / 4710 sachdienliche Hinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

