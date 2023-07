Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Schwer verletzt

Achern (ots)

Bei einem handfesten Disput am Samstag in der Straße "Am Achernsee" wurde ein 46 Jahre alter Mann schwer verletzt. Der Mittvierziger geriet gegen 18 Uhr aus noch nicht abschließend geklärter Ursache mit einem 34-Jährigen in Streit. Im Zuge dessen soll Letzterer seinen älteren Kontrahenten mit einem Hammer attackiert und schwere Verletzungen zugefügt haben. Durch die alarmierten Kräfte des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnte der 34-Jährige vorläufig festgenommen werden. Der Verletzte wurde durch ebenfalls hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ya

