POL-OG: Mahlberg - Auto aufgebrochen

Oberkirch (ots) - Am Sonntagabend soll ein 42-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt in der Weintalstraße gestürzt sein. Gegen 22 Uhr habe der 42-Jährige die Kontrolle über sein Fortbewegungsmittel verloren, wodurch er in den Grünstreifen neben der Fahrbahn gefallen sei. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der Mann leichtere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 ...

