POL-FR: Gundelfingen: Unfallflucht mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In einem gummiverarbeitenden Betrieb in der Siemensstraße in Teningen-Nimburg ist am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 11.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und ...

