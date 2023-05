POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots) - LKR LÖ - Grenzach In der Zeit von Dienstag, den 16.05. bis Mittwoch den 17.05. wurde in der Straße Hornrain in Grenzach ein geparkter VW Bus beschädigt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte das vordere Kennzeichen und die Motorhaube des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf einen niedrigen ...

mehr