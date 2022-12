Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 28. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: GPS Navigationssystem entwendet

Freitag, 16.12.2022, 17:00 Uhr, bis Montag, 26.12.2022, 10:00 Uhr

Am Weihnachtswochenende, zwischen Freitag, 16.12.2022, 17:00 Uhr, und Montag, 26.12.2022, 10:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem auf einem Firmengelände eines Landmaschinenhandels in der Neuen Straße in Schöppenstedt abgestellten Traktor ein darin verbautes GPS Navigationssystems mit dazugehöriger Antenne. Der Wert des Navigationssystems wird mit zirka 13000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

