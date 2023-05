POL-FR: Grenzach-Wyhlen, Grenzach: Sachbeschädigung oder Unfallflucht? - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.05.2023, gegen 13.10 Uhr, wurde an einem, in der Friedrichstraße Höhe Hausnummer 17, geparkten grauen Opel Astra der Außenspiegel von einem anderen Fahrzeug abgefahren. Eine Zeugin vernahm einen lauten Knall und sah noch einen kleineren weißen Pkw in Richtung Friedrichplatz davonfahren. Der weiße Pkw soll ein Lörracher-Kennzeichen ...

mehr