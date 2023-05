Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Spiegel von Pkw abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.05.2023, gegen 13.10 Uhr, wurde an einem, in der Friedrichstraße Höhe Hausnummer 17, geparkten grauen Opel Astra der Außenspiegel von einem anderen Fahrzeug abgefahren. Eine Zeugin vernahm einen lauten Knall und sah noch einen kleineren weißen Pkw in Richtung Friedrichplatz davonfahren. Der weiße Pkw soll ein Lörracher-Kennzeichen gehabt haben. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

