Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 18.05.2023

Diepholz (ots)

Verkehrsunfallflucht in Diepholz

In der Zeit von Mo., 15.05.2023, 20:00 Uhr, bis Di., 16.05.2023, 10:00 Uhr, hatte ein 32-jähriger Mann aus Diepholz seinen Renault Sprinter in der Straße Am Scheurenkamp in Höhe Hausnummer 23 ordnungsgemäß am rechten Fahrbandrand geparkt. Zur Vorfallszeit befuhr ein vermutlich Audi die obige Straße aus Richtung Schlesierstraße kommend in Richtung der Straße Am Kohlhöfen. Hier prallte der Audi dann mit seinem rechten Außenspiegel bzw. der dortigen A-Säule gegen die hintere linke Ecke des Sprinters. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

