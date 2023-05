Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Räderdiebstahl und Diebstahl von Gartenmöbeln - Asendorf, Verkehrsunfall mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Asendorf - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Bücken mit seinem Pkw Audi die Siedenburger Straße in Asendorf und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 6 in Richtung Syke einzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 68-Jährigen aus Kirchdorf mit seinem Pkw BMW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 85000 Euro entstanden ist. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Weyhe - Diebstähle

In der Nacht von Montag auf Dienstag, vermutlich in der zweiten Nachthälfte, haben Unbekannte aus zwei Gärten in der Tilsiter Straße Gartenmöbel entwendet. Aus dem einen Garten wurden Rattan-Sessel, ein Tisch und eine Liege entwendet. Aus dem zweiten Garten hatten es die Täter auf Rattan-Sessel, eine Liege und einen Hängesessel abgesehen. Da die Täter das Diebesgut vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssten, bittet die Polizei Weyhe um Hinweise unter Tel. 0421 / 80660.

Weyhe - Räder abgebaut und entwendet

Alle vier Räder haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag von einem Pkw Mercedes in der Erichshofer Straße abgebaut. Der oder die Täter haben den Pkw auf mitgebrachte Steine aufgebockt und alle vier 19 Zoll AMG-Felgen abgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

