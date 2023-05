POL-DH: --- Landkreis, Polizei kontrollierte Geschwindigkeit - Drentwede, Einbrecher festgenommen - Weyhe, Diebstahl 60 Leergutfässer

Polizeiinspektion Diepholz

Landkreis Diepholz - Kontrollen der Polizei

In der Zeit vom 06.05. bis 13.05.2023 kontrollierte die Polizei im Landkreis Diepholz "Risikobehaftetes Fahrverhalten zu den Hauptverkehrszeiten und auf beliebten Kradstrecken am Wochenende" Das relativ gute Wetter lockte viele Motorradfahrer die ersten Touren zu unternehmen. Bereits an den ersten Tagen konnten einige Motorradfahrer aber auch Pkw-Fahrer gemessen werden (wir berichteten). Die Polizei hat im Verlauf der Woche an 55 Messstellen insgesamt rund 6000 Fahrzeug kontrolliert. Es mussten 218 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Davon waren 15 Kräder zu schnell. Auf der Hoyer Straße (K 14) in Asendorf fiel ein Motorrad-Fahrer durch seine rasante Fahrweise besonders negativ auf. Er war mit 112 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen worden. Auf der B 51 bei Diepholz wurde ein Pkw-Fahrer mit 170 km/h gemessen, bei erlaubten 100 km/h. Die verstärkten Kontrollen wurden von vielen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern positiv aufgenommen. Stark überhöhte Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen. Die Polizei wird die Kontrollen daher auch in den nächsten Wochen fortsetzen.

Weyhe-Erichshof - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 19:00 Uhr, bis Montag, 6:00 Uhr, sind von dem Gelände eines Getränkehandels in der Erichshofer Straße insgesamt 60 Leergutfässer entwendet worden. Die oder die Täter gelangten durch einen Zaun auf das Außengelände des Getränkehandels. Die entwendeten Fässer müssen mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Schaden beträgt 1800 Euro. Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge und Personen, nimmt die Polizei Weyhe, Tel: 0421-80660, entgegen.

Twistringen - Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Am Montag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 65-jähriger Twistringer mit seinem Pkw die Wildeshäuser Straße und wollte nach rechts in die Westerstraße abbiegen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Automaten. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der 65-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Drentwede - Einbrecher festgenommen

Mit Hilfe der Geschädigten konnte die Polizei gestern Abend gegen 21.15 Uhr zwei 46 und 49 Jahre alte Einbrecher festnehmen. Die beiden Täter waren zuvor in eine Lager- und Werkstatthalle eingebrochen und hatten dabei einen Alarm ausgelöst. Der Hallenbesitzer und ein Bekannter konnten die Einbrecher stellen. Ein Täter wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den zweiten Einbrecher konnte die Polizei in der Halle ausfindig machen und festnehmen. Er hatte sich zunächst versucht zu verstecken. Beide Festgenommene wurden zur Dienstelle nach Diepholz verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten beide Männer wieder entlassen werden.

