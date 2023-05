POL-DH: --- Diepholz, Polizei sucht Zeugen zum Moorbrand - Bahrenborstel, Brand einer Lagerhalle

Diepholz (ots) - Diepholz Moorbrand Am späten Samstagabend, 13.05.2023, gegen 23:30 Uhr, kam es in Diepholz an der Straße Am Heeder Moor zum Brand einer Moorfläche von ca. 500 m x 500 m. Dieser konnte durch die Feuerwehr Diepholz abgelöscht werden und so ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Zur Brandursache und die Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr und der Polizei z. Zt. keine Angaben gemacht ...

