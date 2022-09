POL-HWI: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Polizeiinspektion Wismar

Wismar (ots) - Bereits am 23. August 2022, gegen 20:50 Uhr, kam es in dem Lebensmitteldiscounter in der Rudolf-Breitscheid-Straße, nahe des Platzes des Friedens, zu einem räuberischen Diebstahl. Der 36-jährige Tatverdächtige steckte Waren, darunter Werkzeuge, in seinen Rucksack und verließ das Geschäft, ohne die eingepackte Ware zu zahlen. Ein Kunde habe den Tatverdächtigen dabei beobachtet und dies einer ...

